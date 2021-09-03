Зеленский допустил двойное гражданство на Украине только после изъятия у жителей российских паспортов

Введение двойного гражданства на Украине возможно только после «деоккупации» Крыма и Донбасса и изъятия российских паспортов у крымчан и жителей ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в США заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

По его словам, российская паспортизация в Крыму и Донбассе пока препятствует процессу принятия такого закона.

«Да, я за двойное гражданство. Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское. Рассматривается этот вопрос и среди парламентариев Украины. Но тут очень важно – действительно ли это актуально именно сегодня?» – сказал он и добавил, что решение будет принято «в мирное время», после «возвращения территорий».

«Вы знаете, что паспортизация длилась на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированных территорий Донбасса. Около 600 тысяч российских паспортов роздано на наших украинских территориях», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что когда закон будет принят, то в нём будут отдельные пункты для каждого региона Украины и для каждой страны, имея в виду, что граждан Крыма и Донбасса навсегда лишат возможности иметь российские паспорта.

«Этот вопрос актуален, но из-за этих сложностей нам необходимо построить законодательство относительно двойного гражданства. Оно не может быть универсальным, с универсальным подходом для каждой громады и каждой отдельной страны», – заключил Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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