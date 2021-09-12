Пресс-секретарь Зеленского рассказал об отношении шефа к голосованию жителей ЛДНР на выборах в Госдуму

Президент Украины не против того, чтобы жители Донбасса получали российские паспорта и голосовали на выборах в Госдуму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким неожиданным заявлением выступил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Напомним, недавно Верховная рада обратилась к ООН объявить нелегитимными предстоящие в сентябре выборы в Госдуму из-за участия в них жителей «оккупированного Крыма и Донбасса».

«Зеленский говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт – пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал – пусть голосует», – сказал Никифоров.

Отметим, что сам Зеленский называл выдачу российских паспортов украинцам «гибридной формой оккупации» и допустил двойное гражданство на Украине только после изъятия у жителей паспортов РФ. Кроме того, власти Украины грозят преследованием всем, «незаконно получившим российское гражданство».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.21

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