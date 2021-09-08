Верховная рада призвала ООН объявить нелегитимной Госдуму РФ

Организация Москвой выборов в Госдуму на «оккупированных территориях» Крыма и Донбасса является «грубым нарушением суверенитета Украины». Поэтому ООН должна признать нелигитимными и эти выборы, и все решения нового состава Госдумы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в принятом сегодня большинством голосов украинских депутатов постановлении Верховной рады.

Документ называется «Об обращении Верховной Рады к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированной части Донецкой и Луганской областей».

«Эти действия Москвы нарушают основные нормы международного права. Проведение выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Украины делает невозможным признание их результатов», – заявил глава комитета украинского парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Призываю весь зал поддержать это постановление и постоянно, на всех площадках, заявлять международному сообществу, что мы боремся и скоро получим победу в борьбе с агрессором», – приводит слова депутата «ПолитНавигатор».

За постановление проголосовали 318 депутатов из 346 присутствующих.

Напомним, российские паспорта получили уже около 700 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Все они имеют право голосовать на выборах в Госдуму РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.09.21

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