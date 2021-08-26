Зеленский вновь отменил выборы в подконтрольном Донбассе

Киевский режим в очередной раз лишает избирательных прав украинских граждан подконтрольного Киеву Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дискриминационное решение вынес ЦИК Украины, ссылаясь на «рекомендаций» Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, подчинённых напрямую Офису президента Зеленского.

Таким образом, жители подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в местных выборах 31 октября 2021 года.

Напомним, осенью прошлого года администрация Зеленского уже отменяла выборы в местные органы власти в подконтрольном Донбассе из-за страха, что президентская партия «Слуга народа» потерпит на этих территориях сокрушительное поражение, а пророссийские оппозиционные силы возьмут наибольшее количество голосов.

Между тем, в июне текущего года послы стран «Большой семёрки» потребовали от украинской власти не вмешиваться в работу Центральной избирательной комиссии и немедленно организовать отменённые ранее Владимиром Зеленским выборы в Донбассе.

Однако, судя по всему, президент и его правящая партия, боясь потерять контроль уже над всей территорией большого Донбасса, решили действовать наперекор требованиям ближайших союзников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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