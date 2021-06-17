Послы G7 на Украине потребовали немедленно вернуть Донбассу право выбора

Послы стран «Большой семёрки» потребовали от украинской власти не вмешиваться в работу Центральной избирательной комиссии и немедленно организовать отменённые ранее Владимиром Зеленским выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении послов G7 на Украине, опубликованном в Twitter.

«Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике», – сказано в публикации.

Напомним, осенью прошлого года администрация Зеленского отменила выборы в местные органы власти в подконтрольном Донбассе из-за страха, что президентская партия «Слуга народа» потерпит на этих территориях сокрушительное поражение, а пророссийские оппозиционные силы возьмут наибольшее количество голосов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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