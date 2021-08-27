Зеленский утвердил антироссийскую «Стратегию внешнеполитической деятельности Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении «Стратегии внешнеполитической деятельности Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ опубликован на сайте администрации украинского президента.

Общая цель стратегии звучит абстрактно, однако способы её достижения включают три первых пункта, предполагающих прямую конфронтацию Украины с Российской Федерацией.

Главной задачей внешней политики «Незалежной» заявлено «утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного государства Европы, которое может обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества».

Достигать этой цели Украина будет реализуя шесть основных направлений:

1. Обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны путём «деоккупации» Крыма и Донбасса.

2. Продолжать противодействие «агрессии РФ».

3. Активно поддерживать курс на вступление в НАТО и ЕС.

4. Увеличить экспорт украинской продукции и привлечь в страну иностранные инвестиции.

5. Защищать украинцев за рубежом.

6. Продвигать позитивный имидж Украины на мировой арене.

Контроль за выполнением этих направлений Зеленский возложил на секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова, известного своими антироссийскими высказываниями и действиями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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