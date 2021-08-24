Зеленский объявил о начале «деоккупации» всего украинского исторического наследия, «захваченного» Россией

Киев будет возвращать все принадлежащие Украине «исторические, культурные ценности», находящиеся за границей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, открывая празднования по случаю «дня независимости» Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Судя по перечислению «аннексированных» и «оккупированных» ценностей, свою речь Зеленский адресовал России.

«Мы будем возвращать свое – это исторические, культурные ценности нашего государства, которые находятся за границей. Мы больше никогда и никому не подарим ни камушка нашей истории, не дадим оккупировать ни единой страницы нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм», – заявил он.

При этом, всё созданное и построенное на Украине во времена СССР, украинский президент без лишних сомнений присвоил сегодняшней «Незалежной».

«Мы понимаем – без вертолетов Запорожья, самолетов «Антонова» Украина не покорила бы небо, без кораблей Николаева не покорила бы море, без днепровского «Южмаша», без житомирянина Королева, буковинца Каденюка Украина не покорила бы никогда космос, а без харьковского Т-34 нашего, не победила бы на полях Второй мировой войны», – утверждает Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев запускает процедуру возвращения всех останков «великих украинцев», похороненных за пределами страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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