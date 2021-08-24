Киев потребует у Москвы «вернуть» останки Гоголя и Королёва на Украину

Останки всех «выдающихся украинцев», которые похоронены за пределами страны, должны быть перевезены на родину.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, открывая празднования по случаю «дня независимости» Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

«Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине», – объявил он.

По словам украинских экспертов, мировую, в том числе российскую общественность ждут сюрпризы, когда администрация Зеленского начнёт называть имена «выдающихся украинцев», останки которых должны быть возвращены в «Незалежную».

Например, писавшего с большой любовью о Малороссии Николая Гоголя, родившегося в селе Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, в «Незалежной» называют «великим украинским писателем», а Сергея Королёва, родом из Житомира Волынской губернии, – «великим украинским конструктором первой космической ракеты».

И это только две фамилии из сотен выдающихся русских деятелей, кого в постмайданной Украине уже причислили к «великим украинцам».

Симферополь, Валентин Карамазов

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