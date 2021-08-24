Зеленский вознамерился осквернить День Крещения Руси новым майданным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об официальном праздновании со следующего года «дня украинской государственности» 28 июля – в День Крещения Руси .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об учреждении нового «праздника» сообщает пресс-служба администрации Зеленского.

По его словам, украинцы – это «потомки государственности», существующей «более тысячи лет», со времён основания Киевской Руси.

Точкой отсчёта очередного постмайданного праздника станет основание города Киева, которое так же приурочат к 28 июля.

Отметим, что Зеленского крайне раздражают многотысячные шествия православных верующих канонической Украинской православной церкви на День Крещения Руси. Комментируя состоявшийся 28 июля Крестный ход, который собрал более 350 тысяч человек, он назвал прихожан УПЦ «ничего не понимающими пенсионерами».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев запускает процедуру возвращения всех останков «великих украинцев», похороненных за пределами страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.08.21

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