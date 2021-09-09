Власти призвали киевлян выбрать место для «наполненного содержанием» памятника украинскому борщу

В «Незалежной» есть памятники практически всем продуктам повседневного украинского стола, кроме борща. Киев должен в ближайшее время исправить подобное упущение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в обращении к жителям на официальном сайте Киевского городского совета и Киевской горадминистрации.

По словам депутатов и чиновников, Россия давно пытается «украсть наше национальное достояние» и даже переименовала «украинский борщ» в «русский борщ». Этому необходимо противодействовать на всех уровнях, а не только в ООН.

Киевлянам предложено в течение недели найти в городе место для «современной и наполненной содержанием» скульптуры «самому известному в мире украинскому блюду».

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ – это культурное достояние украинцев, которое надо прославлять», – говорится на сайте Киевсовета и горадминистрации.

Напомним, ранее президент Зеленский объявил о начале «деоккупации» всего украинского исторического и культурного наследия, «захваченного» Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.21

Байдарскую долину спасли от коттеджной застройки. / «Просто катастрофа»: в Крыму не могут справиться с амброзией. / Дело крымского миллионера Бейма забрали в республиканское следственное управление. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»