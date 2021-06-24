«Очень вкусно!» – китайский посол в Киеве назвал щи лучшим блюдом украинской кухни

Посол КНР на Украине Фань Сяньжун рассыпался в комплиментах перед украинцами, за их «прекрасную национальную кухню». Однако неожиданно поставил на первое место русские щи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», конфуз случился на пресс-конференции в Киеве, где Сяньчжун говорил о перспективах китайского туризма на Украину.

«Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи», – заявил китайский посол.

«А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей», – поспешил добавить Сяньчжун, почувствовав смущение в зале.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал на государственном уровне из-за того, что ряд западных изданий назвали борщ блюдом русской кухни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.06.21

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