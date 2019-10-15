Русский борщ признали элементом российской военной пропаганды

Русский борщ является орудием российской пропаганды. Такой вывод сделала BBC после реакции украинцев на пост в Twitter. В публикации было сказано, что борщ является частью русской кухни. Это было интерпретировано, как российская военная пропаганда, сообщает BBC.

В публикации внимание обращено на появившийся в Twitter-аккаунте Russia пост, в котором говорилось о том, что борщ – это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни. Отмечается, что если для обычного пользователя соцсети этот твит покажется безвредным, то на Украине пост вызвал недовольство.

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени», – говорится в сообщении британского СМИ. Шеф-повар украинского ресторана в Нью-Йорке Олеся Лев считает, что борщ утвердился в массовом сознании в качестве блюда русской кухни благодаря политике Кремля в первой половине прошлого века.

По ее словам, советский лидер Иосиф Сталин приказал Анастасу Микояну, который в 1930-х годах был народным комиссаром пищевой промышленности СССР, разработать советскую национальную кухню. В итоге была выпущена «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой были собраны рецепты, со всех уголков необъятного СССР. «Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР», – отметила Лев.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.10.19

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