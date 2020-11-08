Культура приготовления борща является элементом украинского нематериального наследия и будет внесена в соответствующий официальный перечень исторических достижений «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято на заседании экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Украины.

«Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения. В условиях растущей глобализации – это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций», – написал усебя в Фейсбуке министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, сейчас министерство активно ищет другие объекты нематериального наследия Украины, «присвоенные Россией».

Симферополь, Валентин Карамазов

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