Российский шеф-повар поучил украинского кулинара варить борщ

Шеф-повар из России Сергей Малаховский дал отповедь украинскому коллеге Антону Самойлову, утверждавшему, что предварительная обжарка овощей на масле или сале портит вкус борща.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский кулинар заявил ранее, что пассерование лука и других овощей является ошибкой при приготовлении борща, делая его слишком жирным.

Однако Сергей Малаховский уличил украинского коллегу в «ловле хайпа» на популярной теме и пояснил, что единственной ошибкой является добавление в обжарку свеклы, которая должна быть запечена отдельно. Малаховский добавил также, что от рецепта Самойлова «пахнет столовкой».

«Самой главной ошибкой является – варить либо пассеровать свеклу вместе с зажаркой, потому что самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняются весь цвет и витамины», – цитирует российского шеф-повара РЕН-ТВ.

«Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст», – заявил Малаховский и уточнил, что запечённую свеклу лучше всего добавлять в конце процесса варки борща.

Напомним, ранее британская BBC назвала «Русский борщ» орудием российской военной пропаганды. По мнению BBC, подобный термин обижает и демотивирует украинцев, которые считают борщ изобретением «незалежной» кулинарии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.20

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