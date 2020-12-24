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Четверг, 24 декабря 2020, 10:58 мск

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Ресторанный гид Michelin извинился за «русский борщ»

Французская компания в сфере оценки элитных заведений общественного питания Groupe Michelin извинилась за то, что в новом гастрономическом гиде по московским ресторанам назвала борщ традиционным блюдом русской кухни. На ошибку обратили внимание украинские дипломаты.

«И о борще. Вчера, получив новость о запуске Мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за «гастрономическую опрометчивость с неожиданной политической коннотацией», – пишет посольство Украины во Франции в Facebook.

Ранее французская компания охарактеризовала борщ как эмблематическое национальное первое блюдо российской кухни. «Теперь «на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях», – процитировало украинское посольство исправленный текст в публикации Groupe Michelin.

Кроме того, украинские дипломаты сообщили о начале работы над мишленовским гастрономическим гидом по ресторанам Киева. «В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш» – подчеркнули в посольстве.

Париж, Зоя Осколкова

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