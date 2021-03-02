На Украине проведут онлайн-фестиваль по приготовлению борща

Министерство культуры и информационной политики 5 марта проведет онлайн-презентацию приготовления украинского борща.

«Борщ – это украинское блюдо. Это знаем мы и понимают все больше иностранцев. Доказательство этому – рейтинги авторитетных международных СМИ. Работа над популяризацией ассоциативного словосочетания – «борщ-Украина» продолжается. А для адептов сомнительных теорий в информационном поле готовим железный аргумент – подачу заявки на внесение «Культуры приготовления украинского борща» в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО», – сообщил в Фейсбуке министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко Ткаченко. Имнно поэтому 5 марта в онлайн-формате будет проведена презентация готовки украинского борща.

Чиновник отметил, что во время мероприятия будет зафиксирован рекорд самого массового приготовления националього блюда. По его словам, 25 участников со всех регионов Украины соберутся вместе, чтобы приготовить борщ по неповторимому, аутентичному рецепту каждого. Процесс приготовления будет проходить одновременно за отдельными рабочими местами с соблюдением карантинных норм.

Начало онлайн-фестиваля борща – 5 марта 2021 в 16:00.

Киев, Елена Васильева

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