В Киеве станцию «Генерала Ватутина» переименовали в станцию «Романа Шухевича»

В Деснянском районе украинской столицы (жилмассив Троещина) станцию общественного транспорта, открытую в честь «Генерала Ватутина», назвали именем украинского нацистского главнокомандующего Романа Шухевича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», распоряжение издал директор Департамента транспортной инфраструктуры киевской администрации Руслан Кандибор.

«Переименовать остановку «Станция «Генерала Ватутина» автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусных маршрутов №№29, 30, 31, 47 на остановку «Станция «Романа Шухевича» в обоих направлениях», – говорится в приказе.

На инцидент отреагировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В Киеве станцию имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича», – написал Долинский.

Отметим,что при президенте Зеленском переименование улиц и площадей в честь нацистских коллаборационистов набрало темпы, которых не было даже при Порошенко.

Напомним, недавно Владимир Зеленский объявил о начале «деоккупации» всего украинского исторического наследия, «захваченного» Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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