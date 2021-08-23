«Нельзя тратить ни дня!» – Зеленский включил «обратный отсчёт освобождения Крыма»

В Киеве открылся антироссийский международный саммит «Крымская платформа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», со вступительным словом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, впервые «с момента оккупации» вопрос Крыма вынесен «на столь беспрецедентно высокий международный уровень».

Зеленский дежурно обвинил Россию во всех грехах, выразил сожаление по утрате Крыма и символически включил «обратный отсчёт деоккупации», которой, по его словам, будут способствовать делегации 46 стран, прибывших на саммит.

«Крым был гарантией международной стабильности, а теперь это пороховая бочка!.. Но пока мы, к сожалению, не вернули Крым Украине... Больше ни одного дня тратить нельзя! Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров», – вещал украинский президент.

«Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет по освобождению нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве!», – добавил Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.08.21

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