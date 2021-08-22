В антироссийской «Крымской платформе» примут участие пять бывших республик СССР

В антироссийском международном саммите «Крымская платформа», который откроется 23 августа в Киеве, примут участие пять стран – бывших республик Советского Союза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», все они будут представлены на высшем уровне.

Своё согласие дали президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, а также премьер-министр Грузии, который по конституции страны считается главным лицом в государстве.

Между тем, лидеры ведущих стран США и Европы, а также президент Турции отказались участвовать в саммите. Главы Венгрии и Польши будут самыми представительными участниками «Крымской платформы».

Всего в саммите примут участие 40 стран, представленных 9 президентами и 4 премьер-министрами. От остальных примут участие главы парламентов (2 страны), главы МИД (14 стран), министры обороны (2 страны), министр энергетики (США), и послы на Украине (8 стран).

Отметим, что в международной практике принято называть саммитом исключительно встречи на высшем уровне. Поэтому «Крымскую платформу» будет правильнее считать форумом 40 стран, по итогам которого может быть принята только ни к чему не обязывающая декларация.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.08.21

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