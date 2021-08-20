Коллектив украинского СМИ решил поломать Зеленскому весь сценарий саммита «Крымская платформа»

Коллектив журналистов украинского телеканала «НАШ» намерен вмешаться в ход намеченного на 22 августа международного саммита «Крымская платформа» и выступить перед высокими иностранными гостями с заявлением, осуждающим тотальную цензуру на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне в прямом эфире объявил ведущий телеканала Максим Назаров.

Как известно, на сегодняшний день «НАШ» является единственным оппозиционным телеканалом после ликвидации Зеленским трёх каналов, принадлежавших сопредседателю «Опозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Вчера подконтрольный президенту Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в суд с требованием лишить телеканал «НАШ» лицензии за «антиукраинскую деятельность».

«Господин президент, госпожа Герасимюк (председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), поверьте мне, мы уже поговорили с некоторыми лидерами, премьер-министрами, министрами иностранных дел. Говорить на вашей Крымской платформе в КВЦ «Парковый» (место проведения саммита – прим. «НД»), который в народе называется «вертолетная площадка Януковича», будете не только о Крыме – мы вам это обещаем», – заявил Назаров.

Отметим, что Зеленский «поставил на кон» остатки своего рейтинга ради успеха широко «распиаренной» Крымской платформы.

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию и США.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил инициативу.

Между тем, недавно экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.08.21

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