Верховная рада готовит провокационное заявление в день проведения Киевом «Крымской платформы»

Верховная Рада Украины проведёт внеочередное заседание парламента 23 августа, когда состоится саммит «Крымской платформы».

В этот день украинские депутаты проголосуют за антироссийский призыв «к международным партнёрам».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«В рамках внеочередного заседания должны проголосовать Постановление №5775 про обращение к нашим международным партнерам», – заявил украинский депутат.

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию и США.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил инициативу.

Между тем, недавно экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.08.21

Запад увеличивает инвестиции в Россию и сворачивает деятельность на Украине. / Спикер Верховной рады раскритиковал Зеленского за призывы к жителям Донбасса уезжать в Россию. / В центре Киева произошла стычка полиции и националистов – из-за «газировки по 3 копейки». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»