В Киеве продолжают скрывать точное количество государств и уровень их представительства на предстоящем 23 августа саммите «Крымская платформа». Официально говорится о 42 «странах и международных организациях» и о «более 10 представителях очень высокого уровня».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», под «очень высоким уровнем» помимо глав государств украинской стороной подразумеваются министры иностранных дел, министры обороны и даже министры транспорта, как в случае с США.

«На самом деле, действительно, достаточно высокий уровень представительства будет на «Крымской платформе». Это уже более, чем десять представителей высокого очень уровня. То есть, это уровень президентов, это уровень премьер-министров или глав парламентов. Это уровень министров иностранных дел или министров обороны, или в случае с США – министр транспорта, но который специальный представитель президента Джо Байдена.

В целом уже Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, сказал о том, что уже более, чем 40 делегаций, 42 делегации прибывают на «Крымскую платформу», – приводит «ПолитНавигатор» слова зампреда так называемого представительства Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева.

Из её слов можно сделать вывод, что чиновниками разного уровня будут представлены около десятка стран – от остальных 30-ти прибудут некие общественные организации.

По сведенимя украинских СМИ, пока полтвердили соё участие главы трёх государств – Польши, Литвы и Эстонии.

Ранее депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин заявил, что «Крымскую платформу» ожидает грандиозный провал.

«Показательно, сколько времени осталось, а у нас нет списка участников. Любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в дипломатии, понимает, о чем это говорит. О том, что список саму власть не удовлетворяет, они опасаются волны критики, что столько было шума, а получилось не так, как хотелось. Поэтому там звучит только количество стран», – отметил Волошин.

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию и США .

Недавно экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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