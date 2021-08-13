МИД Украины пообещал «исправить историческую ошибку» по Крыму «через десять дней»

Саммит «Крымская платформа», который пройдёт 23 августа в Киеве, исправит допущенную Украиной в первые годы «войны» с Россией «историческую ошибку», когда власть не смогла придумать «механизм по возвращению Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем, у Киева уже возникли проблемы – с финансированием мероприятия, с числом стран участниц саммита и с уровнем их представительства. Недостаток стран решено компенсировать приглашением всевозможных «международных организаций».

Но даже с ними число участников пока не превышает 40. Что касается глав государств, то их набралось пока три – от Польши, Литвы и Эстонии.

Тем не менее, Дмитрий Кулеба пытается выглядеть оптимистом.

«Международная поддержка «Крымской платформы» растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры – у нас есть 40 подтверждений участия в саммите «Крымской платформы». Это государства и международные организации. На саммите «Крымской платформы» будет принята крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения со стороны государств, которые по той или иной причине не смогли принять участие в установочном саммите», – заявил он.

«Поэтому, на самом деле, поддержка «Крымской платформы» будет еще большей и, я убежден, будет неуклонно расти. Уже через 10 дней, по инициативе президента Владимира Зеленского, мы запустим «Крымскую платформу», исправим историческую ошибку, которая была допущена в первые годы украинской войны с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации», – рассуждает Кулеба.

Вместе с тем, сегодня депутат Верховной рады, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин заявил, что «Крымскую платформу» ожидает грандиозный провал.

«Показательно, сколько времени осталось, а у нас нет списка участников. Любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в дипломатии, понимает, о чем это говорит. О том, что список саму власть не удовлетворяет, они опасаются волны критики, что столько было шума, а получилось не так, как хотелось. Поэтому там звучит только количество стран», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию и США .

Недавно экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

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