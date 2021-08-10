На Украине обозлены на Меркель и не хотят видеть её в Киеве

Отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от участия в саммите «Крымской платформы» нанесёт большой ущерб имиджу Украины. Однако ещё хуже, что она прилетит с визитом в Киев за сутки до начала работы саммита и улетит в тот же день, коротко переговорив с Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный на Украине политолог Валентин Гайдай.

По его словам, лучше бы Ангела Меркель совсем не прилетала на Украину.

«Ключевой момент – чтобы было представительство как можно более высокого уровня от Германии, Франции, Великобритании и Штатов. А так получается, если взять те же США, то там не будет такого внушительного представительства. Профильный политик, госсекретарь США – не приедет, уже не говоря о вице-президенте или президенте США. Это из разряда фантастики, чтобы они приехали.

Собственно, поэтому Байден и встречается с Зеленским после «Крымской платформы». Тот же вопрос и к Меркель: визит будет 22 числа, то есть, до «Крымской платформы»... это тот случай, когда лучше не приезжать, чем приезжать.

Потому что так получается, что Меркель демонстрирует своё нежелание принимать участие в важном для Украины мероприятии, где важна каждая делегация. Если это будет делегация уровня канцлера ФРГ – это одно, а тут получается, что она приезжает за день до этого.

Это такой «визит доброй воли». Это, конечно, будет неуважение Германии, если Меркель посетит Украину до «Крымской платформы». Да, скорее всего, это такой прощальный визит, потому что будет уход ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ.

То есть, это её такое прощальное турне. Но если это будет до крымской платформы, то, наверное, лучше, чтобы она не приезжала сюда», – приводит слова Гайдая «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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