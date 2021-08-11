Киев отчитался о согласии 37 стран на участие в «Крымской платформе»

Украина получила подтверждение от 37 стран на участие в саммите «Крымской платформы», который должен открыться 23 августа в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, недавно подтвердили своё согласие ещё три европейских государства.

По данным украинских СМИ, уже известно, что в «Крымской платформе» примут участие Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция и Турция. Германия также будет присутствовать на саммите, её представит глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Между тем, участие Ангелы Меркель остаётся под вопросом. Источники украинских изданий уверенно говорят, что прибывающая в Киев 22 августа канцлер Германии не останется на саммит. Однако замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова утверждает, что Киев не получил от Меркель окончательного вердикта.

Отметим, что для Киева принципиально важным является не столько количество стран на «Крымской платформе», сколько уровень их представительства.

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию и США.

Напомним, накануне экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит «Крымская платформа» выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.08.21

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