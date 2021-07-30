В Киеве встревожены представительством на «Крымской платформе» от США министра-гея

США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, отправка на саммит министра транспорта и открытого гея Питера Буттиджича вместо министра обороны или главы Госдепа говорит о том, что Белый дом, таким образом, решил просто отмахнуться от назойливой Украины.

«На сегодняшний день ни министр обороны, ни госсекретарь Энтони Блинкен, который у нас был, не считают, что такая площадка может иметь стратегическое значение. Потому они определили просто члена правительства, который да, в некоторой степени имиджево раскрученный, чтобы показать, что это высокопоставленный представитель, независимо от его ориентации сексуальной…

То, что политик Буттиджич – известный... ну, мы, мол, дань отдали, это не какой-то внештатный, совсем неизвестный, а он уже где-то поднимался на политическом уровне», – объясняет выбор кандидатуры от США экс-глава разведки Украины.

«В данной ситуации Блинкен и Нуланд (спецпредставитель США по Украине – прим. «НД»), я прямо могу утверждать, не видят стратегической перспективы в самом саммите. Они были в Украине неоднократно, общались с Зеленским, видели, какие у нас перспективы сегодня, и они знают суть этого мероприятия.

Да, Буттиджич будет иметь значение для имиджа, может быть, для пиара, но для реализации стратегических наработок, даже по Крыму, сегодня этот саммит, к сожалению иметь не будет», – приводит слова Маломужа «ПолитНавигатора».

Отметим, что сейчас Киев возлагает последние надежды на приезд президента Турции.

Однако в Киеве уже прогнозируют дипломатический провал саммита «Крымская платформа». Ранее Москва вынесла серьёзное предупреждение странам, согласившимся принять в ней участие.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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