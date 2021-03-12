Москва вынесла серьёзное предупреждение странам, участницам «крымской платформы»

Москва будет рассматривать присоединение любых стран к инициированной Украиной антироссийской переговорной площадке «крымская платформа» как посягательство на территориальную целостность РФ, со всеми вытекающими последствиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источиники в Кремле пишет Telegram-канал «РИА Новости».



«Москва будет рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность России», – сказал источник издания.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетных направлений работы так называемой «крымской платформы», созданной для координации антироссийских дипломатических усилий различных стран, выступающих против присоединения полуострова к РФ.

Также «крымскую платформу» отрекламировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы создаем формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий для защиты крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обговорил эту инициативу с представителями США, Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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