Москва предостерегла Киев от «угрозы агрессии» против Республики Крым и Севастополя

Утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проекта «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя» расценивается в России как непосредственная угроза агрессии против двух субъектов РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источиники в Кремле пишет Telegram-канал «РИА Новости».

«Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух регионов России», – сказал источник издания.

Об утверждении антироссийского проекта сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма – исторический документ, необходимый с 2014 года, – написал он на свей странице в Twitter. – Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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