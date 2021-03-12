Другая реальность: Киев утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя». Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Мы утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма – исторический документ, необходимый с 2014 года, – написал он на свей странице в Twitter. – Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная цель стратегии – восстановление контроля Киева над полуостровом и «полного украинского суверенитета». Добиваться этого планируют, объединяя усилия стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа».

В комментариях Кулебу раскритиковали, отметив, что он живет в какой-то другой реальности.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.03.21

«Поражают мозг и сердце» – администрация Зеленского заявила об атаке на Украину «батальонов интернет-троллей». / Пушилин назвал Байдена виновником обострения ситуации в Донбассе. / Крым лидирует в России по стоимости земли. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»