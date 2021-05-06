Евросоюз и G7 объявили вечные санкции Москве

Продолжительность антироссийских санкций напрямую связана с «возвращением Крыма Украине» и полным выполнением Москвой Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказано в совместном заявлении глав министерств иностранных дел стран G7 и Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям и с возвращением Крыма Украине» – говорится в обращении.

«Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы принципиально приветствуем инициативу Украины по созданию международной «крымской платформы», – заявили главы МИД G7 и ЕС.

Напомним, что согласно Минским соглашениям, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а договорённости о соблюдении режима прекращения огня нарушаются именно Киевом.

Что касается Крыма, то в Москве не раз заявляли об отказе обсуждать с кем-либо статус российского полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.05.21

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