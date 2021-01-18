У Киева проблемы: «крымскую платформу» пришлось перенести

Участники антироссийского переговорного формата «крымская платформа», по всей видимости, не спешат отзываться на призыв Киева собраться в мае 2020 года. Встреча представителей Великобритании, Турции и США в столице Украины, где предполагается потребовать от России «вернуть Крым», – вынужденно переносится на август.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита – 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», – сказал Жовква.

Он заверил журналистов, что участники «крымской платформы» не будут вести пустые разговоры.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», – объявил чиновник администрации Зеленского.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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