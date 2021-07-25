Первые лица США отказались участвовать в «Крымской платформе»

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит «Крымской платформы», которая пройдёт в Киеве в конце августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ рассказал временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент.

По его словам, США направят своего представителя, это будет один из членов администрации.

«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», – приводит ТАСС слова Кента.

Напомним, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.21

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