Киев просит ООН взять на себя проведение саммитов «Крымской платформы» – со всеми расходами

Украина не может ежегодно проводить у себя учреждённый президентом Зеленским международный саммит «Крымская платформа» из-за отсутствия средств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Отметим, что пока не состоялся даже первый саммит, который намечен на 23 августа в Киеве.

«Мы будем думать, как и куда «парковать» Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, Генассамблея ООН. Поэтому, будем думать над форматами», – сказала Джапарова.

Украинские эксперты усмотрели в этой инициативе Киева «типично украинский хитрый план» – придать мало кому интересной «Крымской платформе» обязательный международный статус ООН и одновременно избавиться от финансовых расходов.

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

Напомним, накануне экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит «Крымская платформа» выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.08.21

«С детства на зубах» – Зеленский рассказал об украинском происхождении крымских рапанов. / В Крыму назначили временного главу минтопэнерго. / В Крыму от ковида умерли еще 14 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»