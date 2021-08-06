США угрожают «сделать больше» для наказания России за Крым

США предпримут новые меры, «чтобы привлечь Россию к ответственности» за «оккупацию» Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

По её словам, Россия использует «оккупацию Крыма», чтобы контролировать Азовское и Чёрное моря.

«Россия стремится использовать ее незаконную оккупацию Крыма, чтобы оправдать ограничение доступа к Черному морю и Азовскому морю. Но мы знаем, что надо сделать большее, чтобы привлечь Россию к ответственности, и поэтому Соединенные Штаты решительно поддерживают Крымскую платформу, и мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки», – обещает Квин.

Напомним, сегодня начал работу экспертный совет саммита «Крымская платформа», который откроется 23 августа.

Между тем, Вашингтон отказался направлять на саммит высших чиновников администрации США.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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