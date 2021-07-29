В Киеве прогнозируют дипломатический провал саммита «Крымская платформа»

Организованный Украиной международный саммит «Крымская платформа» выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.



По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит «Крымская платформа», а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Он назвал «излишне оптимистичной» позицию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, радостно заявившего о согласии 28 стран послать своих представителей на саммит. Эксперт напомнил, что в ООН антироссийскую резолюцию по Крыму ранее поддержали свыше 100 стран.

Кроме того, США будут представлены всего лишь министром транспорта Питером Буттиджичем, а не первыми лицами или, хотя бы, министром обороны или госсекретарём.

«Оценка министра иностранных дел излишне оптимистична. Ну а что он еще должен говорить?... Говорить о том, что из ста стран, которые поддержали позицию Украины по Крыму в ООН, приедет только треть?...

Хотя бы если бы 50 с хвостиком поддержало, приехало... Ну и на достойном уровне представительства нет. Все-таки, Бутиджич, конечно, нетрадиционный во всех отношениях политик, но хотелось бы видеть хотя бы министра обороны Соединенных Штатов или госсекретаря, а не министра транспорта. Тут тоже надо понимать...

Но с точки зрения того, чтобы вопрос Крыма не исчезал из информационной повестки, напоминать о том, что Крым – украинский, тут это оправдано. Но это сугубо пиар-эффект, но политических последствий, ожидаемых, это не принесёт», – приводит слова украинского политолога «ПолитНавигатор».

Напомним, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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