США и Европу парализовал страх перед Путиным – львовский профессор

Отказ США и ведущих стран ЕС направлять высших должностных лиц на организованный Украиной в августе саммит «Крымской платформы» свидетельствует о глубоком политическом кризисе на Западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-ректор Украинского католического университета во Львове Мирослав Маринович.

По его словам, главная проблема заключается в том, что лидеры крупнейших западных держав опасаются «разозлить Путина».

«Я боюсь, что «крымская платформа» свидетельствует о кризисе в самом Европейском союзе. Потому что высокого представительства со стороны Старой Европы не будет.

Все они, прежде всего, заботятся о том, чтобы не разозлить Путина, чтобы не разозлить Кремль. Это их главная цель. Потому их представительство, если и будет, то будет невысоким...

Кстати, если представлять Америку будет пан Блинкен (госсекретарь), то я буду считать это большим успехом. Потому что подозреваю, что представительство будет намного ниже.

Потому что, как я понимаю, президент Америки также боится раздражать Россию в последние месяцы», – приводит слова профессора «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве Соединённые Штаты будет представлять министр транспорта Питер Буттиджич.

Буттиджич известен тем, что демонстративно гордится своей нетрадиционной сексуальной ориентацией и регулярно появляется на официальных мероприятиях с мужем.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.21

В Крыму наладили торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. / Новый командующий ВСУ воевал в Донбассе, где поварился в «Дебальцевском котле». / Политолог предрек, что Украина на коленях поползет за российским газом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»