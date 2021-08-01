Зеленский может не объявить список зарубежных гостей саммита «Крымская платформа»

Президент Украины Владимир Зеленский представит завтра «концепцию празднования 30-летия Дня Независимости», которое пройдёт 22, 23 и 24 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», презентация торжеств состоится 2 августа на форуме «Украина30».

Напомним, 23 августа пройдёт саммит так называемой «Крымской платформы». Украинских наблюдателей больше всего интересует, решится ли Киев озвучить список гостей, так как уже не первый день разгорается скандал из-за слабого международного представительства в связи с отказом первых лиц ведущих западных стран ехать на мероприятие.

Пока Зеленский лишь объявил, что «будут представители многих стран» и даже анонсировал на 23 августа отдельный «саммит первых леди».

Напомним, накануне экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж отметил, что США не придают никакого стратегического значения организованному Украиной международному саммиту «Крымская платформа», по итогам которого Киев предполагал нанести России серьёзный дипломатический урон и запустить процесс введения новых «смертельных» антироссийских санкций.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что саммит «Крымская платформа» выродится в обычное пропагандистское шоу без каких-либо внешнеполитических дивидендов для Киева.

По его словам, отказ первых лиц ведущих стран Запада приехать на саммит, а также небольшое количество стран, согласившихся принять участие в мероприятии, не дают никаких шансов Киеву на серьёзный дипломатический успех в деле масштабного осуждения России «за оккупацию Крыма».

Как известно, в декабре прошлого года МИД Украины с подачи главы ведомства Дмитрия Кулебы объявил о создании так называемой «крымской платформы» (антироссийской международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже РФ.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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