Германия должна вернуть Крым Украине, если хочет искупить вину за нацизм – посол в Берлине

ФРГ несёт ответственность перед Украиной за оккупацию страны гитлеровской Германией в 40-х годах прошлого века. Помощь Киеву в возвращении Крымского полуострова в состав «Незалежной» является сегодня моральным долгом всех немцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма вытекает, прежде всего, из всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны», – сказал Мельник и подчеркнул, что «сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это».

«Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать», – указал он и напомнил про десятки тысяч уничтоженных фашистами крымских евреев.

«Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью. Крым – это лакмусовая бумажка, действительно ли немцы готовы брать на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за международное право», – заявил Мельник.

Отметим, что во время гитлеровской оккупации Крымская область входила в состав РСФСР.

Напомним, Киев недавно запустил широкую пропагандистскую кампанию по всему миру с целью «не дать крымскому вопросу исчезнуть из международной политической повестки».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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