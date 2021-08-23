Оппозиционному украинскому журналисту не дали прорваться на саммит «Крымской платформы»

В Киеве полиция не пропустила ведушего телеканала «НАШ» Максима Назарова к зданию, где проходит антироссийский саммит «Крымская платформа». Журналист собирался сделать для иностранных делегаций заявление о тотальной цензуре СМИ, установленной администрацией украинского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Назаров сообщил у себя в Фейсбуке.

«По Парковой ходят туристы, девочки и мальчики... Как только мы повернули к месту проведения платформы – сразу 50 нацгвардейцев перекрыли путь. Подошел начальник госохраны, делает из нас дураков... Ребята не знают ни закона, ни совести.

Стоят касатики и уже лично меня не пропускают с другой стороны. Обычные туристы ходят свободно. Один умник высказался: «їдь до Лукашенка, він пропустить», – написал украинский телеведущий.

Напомним, накануне коллектив журналистов украинского телеканала «НАШ» заявил о намерении вмешаться в ход намеченного на 23 августа международного саммита «Крымская платформа» и выступить перед высокими иностранными гостями с заявлением, осуждающим тотальную цензуру на Украине и закрытие неугодных Зеленскому СМИ.

Симферополь, Иван Капустин

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