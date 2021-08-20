«С радостью встретят»: крымчане страдают без Украины и мечтают вернуться под власть Киева – Зеленский

Крым, отделившись от Украины, полностью утратил свою привлекательность... природную, туристическую, экологическую – вообще любую. Сейчас это уже не украинская «жемчужина у моря», а похожий на авианосец милитаризованный полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью бывшим крымским журналистам, перебравшимся на Украину после 2014 года.

В связи с этим, считает он, недовольные таким положением дел крымчане с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров.

«Крым выглядит как авианосец. Это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации, с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – природной, экологической, туристической, любой», – утверждает украинский президент.

«Поэтому – с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе и в сердце еще с «октябрятским значком», все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», – заявляет Зеленский.

Отметим, что в этом же интервью он назвал русских Крыма «гостями на чужой земле».

Симферополь, Иван Капустин

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