Зеленский обещает в три счёта поменять ментальность крымчан с российской на украинскую

Возвращение территории Крыма в состав Украины – непростая задача, требующая времени. Но, что касается «возвращения сознания» жителей полуострова, то здесь всё намного проще: настрадавшиеся под «российской оккупацией» крымчане быстро привыкнут к старой и знакомой, милой сердцу украинской действительности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью бывшим крымским журналистам, перебравшимся на Украину после 2014 года.

«Ситуация с ментальным возвращением я не думаю, что очень сложная. Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло... и что было. Что было три миллиона украинцев, которые приезжали каждое лето. А сейчас крымчане увидели, что будет без Украины. Вот сейчас Крым без Украины... Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать», – утверждает украинский президент.

На вопрос, что тогда делать для скорейшего возвращения территории, он предложил «бить во все колокола», начиная с предстоящего 22 августа международного саммита «Крымская платформа».

«Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления «Крымской платформы» не было такого колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: «Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся», – рассуждает Зеленский.

Напомним, в этом же интервью президент Украины заявил, что жители полуострова «с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму». Также Зеленский назвал русских Крыма «гостями на чужой земле».

Симферополь, Иван Капустин

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