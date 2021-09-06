Спикер украинского парламента резко отреагировал на предложение из Офиса Зеленского переименовать страну в «Русь-Украину»

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков назвал идею советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича о переименовании Украины в «Русь-Украину» хайпом и антигосударственной позицией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Разумков заявил в ходе брифинга в стенах парламента.

Он усомнился в адекватном состоянии Арестовича и посоветовал ему жевать, а не говорить.

«Иногда лучше жевать, чем говорить... Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают такие комментарии», – возмутился глава украинского парламента и засомневался, что в администрации Зеленского кто-то в здравом уме готовит подобный законопроект.

Напомним, ранее Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на ютуб-канале, что его стране нужно сменить название: «Надо у них отобрать бренд «русских», в конце концов. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы».

Он добавил также, что в Офисе Зеленского благосклонно восприняли его идею.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Арестовичу сменить название Украины на «Укрусь».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.21

Украина вновь требует консультаций с Германией и США по гарантиям после запуска «Северного потока-2». / В Киеве по-своему объяснили отказ Илона Маска принимать Зеленского. / В Полтаве девушка ранила двух учителей из арбалета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»