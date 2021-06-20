Кравчук требует от Зеленского взять Байдена в оборот на встрече в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей в июле встрече с Джо Байденом должен проявить «твердость и настойчивость», а также «настаивать и убеждать» американского лидера в том, что Западу необходимо предпринять «конкретные действия» против России.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, встреча Зеленского с Байденом станет итогом всех прошедших на Западе заседаний и саммитов.

«Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться... После заседаний G7, саммита НАТО, встречи Байден-Путин, после того, что мы приобрели, а мы приобрели огромнейший опыт войны на Донбассе, после подготовки к «Крымской платформе», у нас имеется огромный материал для того, чтобы ехать к Байдену и убеждать его на конкретных фактах. Это главное. Зеленский сейчас подготовлен к такой встрече просто на высочайшем уровне», – утверждает Кравчук.

«Надо просто порекомендовать Владимиру Александровичу (Зеленскому), чтобы он был твёрд, последователен, системен. Чтобы он отстаивал не просто интересы Украины. А чтобы он просил, настаивал, убеждал, что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще, и США, в частности», – добавил он.

Отметим, что по мнению киевских экспертов, на западе скептически относятся к возможностям вооружённых сил Украины.

«Мы переоцениваем свой «опыт войны с Россией». Украина не победила в Донбассе. Было несколько военных поражений, потеряли часть областей и вынуждены были согласиться на Минские договоренности, продиктованные Москвой», – отмечает украинский политолог Николай Капитоненко.

Накануне спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что у Киева нет другой альтернативы, кроме выполнения Минских соглашений.

Напомним, ранее Зеленский пообещал убедить Байдена в «глобальной роли Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.06.21

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