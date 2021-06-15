Зеленский обещает убедить Байдена в «глобальной роли Украины»

Киев в целом приветствует обещание Запада рассмотреть в будущем вопрос и принятии Украины в НАТО, однако важны не слова, а конкретные сроки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, оценивая итоги прошедшего 14 июня саммита НАТО в Брюсселе.

«Вместе с тем в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», – приводит слова Зеленского его пресс-служба.

По его мнению, Запад недостаточно оценивает тот факт, что Украина, даже не будучи членом НАТО, «вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности» уже сегодня.

«Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим бесценным вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства», – утверждает президент Украины.

Он пообещал убедить Джо Байдена на предстоящей в июле встрече в США оценить вклад Украины в обеспечение мировой безопасности.

«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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