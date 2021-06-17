Путин и Байден отложили решение украинской проблемы

Углублённого и детального обсуждения Украины на встрече российского и американского лидеров в Женеве не было.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поясняя слова Владимира Путина о том, что тема Украины на переговорах затрагивалась «мазком».

«Про «Украину мазком» могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало», – приводит слова Пескова «Эхо Москвы».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собирается на предстоящей встрече с Джо Байденом в Вашингтоне объяснить американскому президенту «глобальную роль Украины в современном мире».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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