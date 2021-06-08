«Слова не важны» – Зеленский отказался извиняться перед Вашингтоном

Президент Владимир Зеленский не считает достойным серьёзного внимания инцидент с неправильно переданными в пресс-релизе его администрации словами Джо Байдена о перспективах движения Украины в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент заявил журналистам, комментируя международный скандал.

Напомним, ранее состоялась телефонная беседа президентов США и Украины, после которой пресс-служба Зеленского сообщила, что Байден фактически пообещал Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Позже высокопоставленный источник в Белом доме сказал, что в Киеве «превратно восприняли» слова Джо Байдена. Вашингтон потребовал откорректировать заявление Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, Киев ждёт от Запада конкретных предложений по предоставлению ПДЧ или чётко сформулированного отказа.

«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – заявил Зеленский и добавил, что Украина пока будет рассчитывать на собственные силы.

«Только максимально эффективная реформа вооружённых сил Украины является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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