В Киеве объяснили искажение слов Байдена об Украине и НАТО «особым настроением»

Исправление первоначального текста заявления администрации президента Украины по итогам телефонного разговора с Джо Байденом сделано после консультаций с Вашингтоном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Напомним, ранее состоялась телефонная беседа президентов США и Украины, после которой пресс-служба Зеленского сообщила, что Байден фактически пообещал Киеву План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Позже высокопоставленный источник в Белом доме сказал, что в Киеве «превратно восприняли» слова Джо Байдена о перспективах вступления Украины в НАТО.

По словам Подоляка, первоначальный текст был сделан под воздействием радостных эмоций от звонка Байдена.

«Первоначальное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Затем были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного», – приводит слова советника «Интерфакс-Украина».

Он попросил СМИ «не нагонять драму» в связи с этим.

«Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка. Особенно если учесть, что дело касается такого крайне деликатного вопроса как вступление в НАТО», – объяснил Подоляк и добавил, что Украина, тем не менее, ждёт от Запада большей «конкретики в виде чётких логистических действий и не менее чётких дат касательно вопроса о получении Плана действий относительно членства в НАТО».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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