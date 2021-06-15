Байден ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

США считают неотъемлемым правом Украины стремление к вступлению в НАТО. Однако Киев должен выполнить ряд условий. А пока, ответ – «Нет».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о предоставлении Украине Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО.

«Мой ответ – нет. Соответствие критериям – вот в чем дело. Предоставление Украине ПДЧ зависит от того, будут ли они соответствовать критериям. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем...» – сказал президент США.

Вместе с тем, Байден пообещал оказать помощь Украине, чтобы она могла «сопротивляться российской агрессии».

«А пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России», – добавил Байден.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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