Зеленский отказался просить Запад о вступлении Украины в НАТО

Украина своим семилетним противостоянием «российской агрессии» заслужила быть членом НАТО. Запад должен это понять и сам пригласить Украину к вступлению в Альянс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, оценивая итоги прошедшего 14 июня саммита НАТО в Брюсселе.

«Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в Альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно. Мы не должны просить», – сказал Зеленский.

Он также пообещал убедить Джо Байдена на предстоящей в июле встрече в США оценить вклад Украины в обеспечение мировой безопасности.

Ранее Зеленский раскритиковал страны Запада за то, что они недостаточно оценивают тот факт, что Украина, даже не будучи членом НАТО, «вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности» уже сегодня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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