В Киеве предлагают временно «подружиться» с Россией, чтобы быстро вступить в НАТО

Паническая военная риторика украинских властей, ежедневно заявляющих о неизбежности «российской агрессии», только сильнее убеждает страны Запада, что приём Украины в НАТО может привести к войне с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил один из руководителей киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

«Риторика, мол, мы страна, которая отражает российскую агрессию и защищает всю Европу, давно не работает. Надо рационально оценить свою роль в региональной системе безопасности и ценность как союзника», – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в Европе скептически относятся к возможностям вооружённых сил Украины.

«Мы переоцениваем свой «опыт войны с Россией». Украина не победила в Донбассе. Было несколько военных поражений, потеряли часть областей и вынуждены были согласиться на Минские договоренности, продиктованные Москвой. Больше не теряем территорий, потому что Россия изменила тактику», – заметил Капитоненко.

Политолог считает, что страны НАТО не хотят ставить себя перед опасной дилеммой.

«Если Украина станет членом НАТО, каждое государство-член встанет перед выбором: воевать с Россией или поставить крест на Альянсе. Этот выбор ни для кого не является привлекательным. Поэтому вероятность не только вступления, а любой формализации отношений низкая», – подчеркнул он.

Поэтому Капитоненко предлагает украинскому руководству сделать «ход конём», пойдя на временное демонстративное «примирение» с Москвой, чтобы успокоить Запад и побудить его принять Украину в НАТО.

«Парадоксально, но нам надо уменьшить градус напряжения в отношениях с Россией. В состоянии открытого вооруженного противостояния Украина слишком опасна. Если выйдем с РФ на временный компромисс и замораживание конфликта, хотя бы как в Грузии, шансы на сближение с НАТО возрастут», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.21

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